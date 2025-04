Ilaria Sula, madre di Samson a pm: “Sembrava un demonio, ho avuto paura”

(Adnkronos) – “Mi ha aperto la porta, la faccia di Mark non era la sua. Lui era rosso, tremava forte, da far paura, mi ha detto ‘non ho dormito, non ho mangiato…’. Lo diceva come fosse un demonio, ho avuto paura che facesse del male anche a me. Gli ho detto ‘calmati’ e lui tremava e mi ha detto ‘mamma…mamma!!’”. Così Nors Man Lapaz, la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula a Roma, nell’interrogatorio reso lo scorso 7 aprile in Questura. La donna, indagata per concorso in occultamento di cadavere, ha riferito su quanto accaduto il 26 marzo scorso nell’appartamento di via Homs, quartiere Africano. “Ho visto una donna con la faccia a terra. Gli ho detto ‘amore, cosa hai fatto?’ E lui in filippino mi ha detto ‘se non lo facevo io ammazzavano me’ come a voler dire che se non moriva lei sarebbe morto lui”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)