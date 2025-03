Ilary Blasi, la dedica per il compleanno di Bastian Muller: “Sei gioia”

(Adnkronos) – “Sei gioia”. Così Ilary Blasi celebra il compleanno di Bastian Muller che oggi, martedì 11 febbraio, compie 38 anni. La conduttrice televisiva ha condiviso una tenera foto che ritrae la coppia super affiatata in discoteca. “Love you, happy birthday”, ossia “ti amo, buon compleanno”, ha scritto Ilary Blasi a corredo dello scatto che la ritrae felice e sorridente accanto al suo Bastian: i due ballano e si scatenano tra le luci della discoteca. Come musica di sottofondo nelle Instagram stories, Ilary ha scelto la canzone di Zucchero, dal titolo ‘Wonderful life’, per sottolineare il sentimento che li lega. Ilary, dopo la separazione da Francesco Totti, ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di Bastian Muller. I due fanno coppia fissa ormai da due anni. Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Blasi aveva parlato del rapporto con Bastian: “È una persona che mi piace, mi diverte”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)