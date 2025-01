Ilary meglio di Squid Game, la serie Netflix balza al primo posto in classifica

(Adnkronos) – ‘Ilary’, la nuova serie di Netflix che segue la vita di Ilary Blasi, per il secondo giorno consecutivo dopo il rilascio, avvenuto il 9 gennaio, si posiziona al primo posto della classifica Netflix Italia, superando la serie cult ‘Squid Game’, considerata un fenomeno globale della serialitá. Prodotta da Banijay Italia, la serie Netflix racconta con leggerezza e autoironia la “nuova” vita di Ilary Blasi, tra momenti glamour sotto i riflettori e attimi più intimi e quotidiani. Dopo il successo di ‘Unica’, dove aveva condiviso la sua versione sulla separazione dall’ex marito Francesco Totti, Ilary esplora il suo percorso di rinascita personale e professionale. In 5 episodi, la serie offre uno sguardo autentico su una vita “normalmente eccezionale”, tra vecchie amicizie, la complicità con il nuovo compagno Bastian e la determinazione che l’ha resa una delle icone più amate della televisione italiana. Con lei ci sono la famiglia, le amiche di sempre e il fidanzato Bastian che si racconta per la prima volta a partire dal giorno del loro primo incontro. ‘Ilary’ è il ritratto di una donna autentica, che non conosce il verbo ‘mollare’, alla continua ricerca di nuovi stimoli e traguardi. Blasi mostra al pubblico i suoi primi passi nel mondo del cinema nei panni di se stessa ma anche in campo culinario con le lezioni dello chef Ruben di ‘Cucina in balcone con Ruben’. E ancora, si mette in gioco non solo sconfiggendo una delle sue più grandi paure, ovvero lanciarsi col paracadute, ma anche iscrivendosi all’università per realizzare il sogno di diventare una criminologa. Tra gli special guest della serie c’è infatti il suo più grande idolo, Federica Sciarelli, che conduce il suo programma preferito, ovvero ‘Chi l’ha visto’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)