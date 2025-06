Immobile, ritorno in Serie A? Il Bologna prova il colpo in attacco

(Adnkronos) –

Ciro Immobile al Bologna? Il ritorno in Italia dell'ex attaccante della Lazio, al Besiktas nell'ultima stagione, è possibile. Il centravanti ha un altro anno di contratto con i turchi, ma rientrerebbe volentieri in Serie A. Il problema per i rossoblù sarebbe sullo stipendio, visto che Immobile guadagna oggi circa 6,5 milioni di euro a stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, i prossimi giorni saranno decisivi: i dirigenti del club rossoblù – in contatto con Alessandro Moggi, agente del giocatore – stanno valutando l'opportunità con il tecnico Vincenzo Italiano. Dopo i tentativi per Edin Dzeko, finito alla Fiorentina, il Bologna sta cercando di rinforzare l'attacco con un centravanti d'esperienza, già abituato alla pressione della Serie A. Anche per questo, Immobile è finito nel mirino del club rossoblù. L'ex Lazio in questo senso darebbe sicurezze sul piano atletico, visto che ha giocato 30 partite nell'ultima stagione in Turchia, con 15 gol e 4 assist.