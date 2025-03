Immobili, De Giuseppe (Gruppo Tempocasa): “Nel 2024 +8.6% di compravendite”

(Adnkronos) – “Sono 21.882 le compravendite concluse nel 2024, con un +8.6% rispetto al 2023. Un valore immobiliare complessivo che ha superato i 3,4 miliardi di euro e un fatturato nazionale di oltre 156 milioni di euro”. Sono i numeri elencati da Andrea De Giuseppe, direttore sviluppo rete Gruppo Tempocasa, partecipando, oggi a Bresso (Mi), alla presentazione dell’ottava edizione di TempoReport, l’Osservatorio immobiliare Tempocasa che analizza il comparto. “Il report ci dice che 44 sono state le aperture che nell’anno 2024 il gruppo Tempocasa ha effettuato, concludendo l’anno con 684 agenzie – riprende De Giuseppe – Di queste 684 agenzie, 9 fanno parte della nuova rete Tempo Agency. Inoltre, quest’anno abbiamo raggiunto due nuove regioni: il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta. Passando così a coprire 17 regioni su 20. A livello territoriale – continua – la Lombardia si conferma la regione più popolata dalle nostre agenzie, con 283 punti vendita, seguita da Emilia-Romagna (115) e Piemonte (112). Non ci siamo fermati ai confini nazionali – aggiunge – la bandiera biancoverde sventola anche in Spagna, con dieci uffici tra Valencia, Madrid e Barcellona”, fa sapere. Guardando al 2025 De Giuseppe auspica un’ulteriore crescita: “Il nostro obiettivo a breve termine èarrivare a 700 agenzie nei prossimi mesi, per poi consolidare la nostra presenza sul territorio nazionale, puntando alle 720 agenzie entro la fine dell’anno”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)