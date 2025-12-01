10.4 C
Immobiliare, Paterna (Sinergie): “Portiamo avanti il tema della comunità”

(Adnkronos) – “Quest’anno a Sinergie abbiamo voluto portare avanti un tema che ci sta molto a cuore: quello della comunità. Fare comunità vuol dire fare molto e mettere molto a fattore comune. Una comunità è tale quando genera valore per chi vi partecipa. Dopo otto anni Sinergie lancia un contenitore chiamato Manifesto che rappresenta una comunità immobiliare a tutti gli effetti. Al suo interno sarà possibile trovare confronto, formazione, informazione, attività digitali e in presenza. Questo per rafforzare la partecipazione degli operatori, creare opportunità reciproca di crescita e incidere positivamente sul mercato immobiliare attraverso una sana contaminazione”. Sono le dichiarazioni di Gerardo Paterna, organizzatore di Sinergie 2025, in occasione dell’ottava edizione dell’evento, l’expo immobiliare che guarda avanti: tecnologia, servizi, persone per leggere il futuro del settore immobiliare, svoltasi a Milano. 

Il tema dell’evento è “Visione”, intesa come la capacità di anticipare i cambiamenti e leggere i segnali che stanno trasformando il mercato e la professione: “C’è un elemento fondamentale che riguarda tutte le categorie professionali che hanno a che fare con l’elemento commerciale: la distrazione dovuta all’esigenza di vendere di più e fare più numeri nel breve periodo. Questo lascia poco spazio a lavorare sulla propria identità professionale e sul proprio posizionamento, elementi che vengono prima ancora del marketing e della comunicazione e che, di fatto, ci costringono, spesso, a partire dall’ultimo miglio di questo percorso, che è la vendita” 

“Ecco che, invece, l’identità professionale, ossia tutti i processi messi all’interno delle nostre attività e capirne la finalità, porta al posizionamento sul mercato e sono elementi che devono trovare spazio di applicazione all’interno delle agenzie immobiliari – conclude Paterna – per poter produrre una filiera che abbia valore e che sia percepita come utile al mercato”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

