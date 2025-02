Immunità, Tajani: “Non sono contrario ma non ne abbiamo parlato”. Conte: “Delirio di onnipotenza”

(Adnkronos) – “Non ne abbiamo parlato, ma potrebbe anche essere un’idea. Non ne abbiamo parlato neanche in Forza Italia. Io personalmente non sono contrario, però è da discutere per vedere in che termini e come”. Ha risposto così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai giornalisti che chiedevano notizie su un’idea di Fi per un possibile ritorno all’immunità per i parlamentari e componenti del governo, scudo tolto in parte nel ’93 sulla scia di Tangentopoli. Sul tema è netta e durissima la posizione di Giuseppe Conte. ”E dopo il ripristino dei vitalizi al Senato, l’abolizione del reato per i politici che abusano del loro potere, l’aumento degli stipendi dei Ministri e la imbarazzante difesa della Ministra Santanchè tenuta incollata alla poltrona, ecco che ci provano con l’immunità e il ritorno di uno scudo che renda intoccabili esponenti del Governo ed eletti!”, scrive su X il presidente del Movimento Cinque Stelle. ”Capite a cosa servono i piagnistei di Meloni e soci contro i giudici: a creare il clima adatto ad aumentare privilegi, soldi e spazi di impunità per i politici, mentre si colpiscono i cittadini comuni con nuovi reati e tagli anche sulle buste paga. Siamo governati dalla Marchesa del Grillo? Questi qui sono in pieno delirio di onnipotenza”. ”Facciano subito retromarcia su questa proposta e su queste intenzioni – chiede Conte – alziamo il livello di guardia prima che sia troppo tardi, dobbiamo opporci tutti insieme. Altro che Meloni ‘una del popolo’, hanno gettato la maschera: arroganza, immunità e privilegi”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)