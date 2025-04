Imola, trovato cadavere nel fiume Santerno: scattano le indagini

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato ritrovato lungo la riva del fiume Santerno a Imola, in corrispondenza del ponte della ferrovia, nel tardo pomeriggio di ieri, quando erano da poco passate le 19.30. Ancora sconosciuta l’identità della salma, rinvenuta da un passante. A darne notizia sono stati i Vigili del fuoco che, una volta avvisati, sono intervenuti sul posto con tre squadre e il nucleo sommozzatori. In pochi minuti sono giunti in loco anche i carabinieri e il medico legale, che in queste ore stanno svolgendo tutti gli accertamenti per capire a chi appartenga il corpo, coordinati dal pm Marco Imperato. Lunghe le operazioni di recupero del cadavere da parte dei vigili del fuoco. Rimangono ancora sconosciute le cause che abbiano portato al decesso dell’individuo rinvenuto all’altezza di via Antonio Graziadei: al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, mentre rimane da capire da quanto tempo il corpo si trovasse lungo la sponda del fiume. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)