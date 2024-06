Imprese, Ambasciatore di Spagna in Italia: “Nostri paesi mai così vicini”

(Adnkronos) – "Italia e Spagna non sono mai state così vicine, quantomeno dal punto di vista economico, industriale e dei rapporti umani. Siamo due popoli fratelli, vogliamo lavorare insieme. Ogni giorno decollano dagli aeroporti italiani 180 voli in Spagna e altrettanti dagli aeroporti spagnoli. I vostri investimenti in Spagna sono importantissimi, così come i nostri in Italia. Noi lavoriamo molto per appoggiare le nostre imprese in Italia e stiamo anche lavorando molto per appoggiare il lavoro di ditte spagnole e italiane insieme in terzi mercati, questo è un momento di grande globalizzazione. Insieme possiamo fare grandi cose in altri paesi”. Queste le parole di Miguel Fernández-Palacios, Ambasciatore di Spagna in Italia, durante la presentazione del Barometro sul contesto e sulle prospettive degli investimenti spagnoli in Italia presso la Residenza dell'Ambasciatore di Spagna in Italia, in occasione del 70esimo anniversario della nascita della Camera di Commercio di Spagna in Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)