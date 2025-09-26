Imprese: Bagliani (Mondelēz Italia), ‘le persone tra i 3 fattori di successo’

(Adnkronos) – “Abbiamo un portafoglio di brand locali e globali che arriva nel 90% delle case dei consumatori italiani e questo ci riempie di orgoglio. Abbiamo un fatturato di circa un miliardo di euro: all’interno del mondo Fmcg (Fast-Moving Consumer Goods, ndr) siamo tra le 10 aziende più rilevanti, quindi sicuramente una realtà importante in Italia”. I fattori del successo “sono sostanzialmente tre. Il primo è avere un purpose chiaro e condiviso a livello globale, regionale e locale che possiamo riassumere in tre parole”. Come dice lo slogan ‘Snacking made right’, “la nostra ambizione e obiettivo è produrre snack giusti da consumarsi nel momento giusto e fatti nel modo giusto. E proprio all’interno del concetto ‘fatti nel modo giusto’ sta la nostra strategia di sostenibilità che, oltre a essere economica, è focalizzata sulla sostenibilità ambientale e sociale. Il secondo elemento è il modello operativo ‘local first but not local only’, che significa: ci focalizziamo sul mercato locale nel quale competiamo, sul dare ai consumatori locali la giusta risposta attraverso il nostro portafoglio prodotti, nel capire le esigenze e le necessità locali, ma allo stesso tempo, essendo parte di un’azienda globale, di grandi dimensioni, abbiamo il supporto dell’innovazione, degli investimenti, delle capabilities e del know-how appunto di un’azienda globale. Il terzo fattore sono le persone. Le persone fanno la differenza”. Lo ha detto Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelēz Italia Srl, per i 40 anni dello stabilimento di Capriata d’Orba (Al). Come si è visto “nel bellissimo video” realizzato in occasione 40esimo anniversario, nello “stabilimento di Capriata – continua Bagliani – abbiamo visto non solo macchine, tecnologie, digitalizzazione, ma tante persone che lavorano con passione, con orgoglio, con senso di responsabilità. Credo che queste caratteristiche siano quelle che condividono tutti i collaboratori di Mondelez, che siano nella sede di Milano, nel caseificio di Fattoria Osella o nella nostra rete di vendita. C’è un grandissimo team che lavora tutti i giorni per portare i nostri prodotti nelle case degli italiani che lavora appunto con passione, orgoglio e senso di responsabilità”. A questo team l’amministratore delegato esprime la sua riconoscenza “perché sono veramente loro che fanno la differenza in Mondelez Italia”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)