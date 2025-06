Imprese, Coca-Cola Hbc Italia: 160 milioni investiti in innovazione sostenibile nel 2024-2025

(Adnkronos) – Oltre 160 milioni di euro investiti in innovazione sostenibile nel biennio 2024-2025. Coca-Cola Hbc Italia, il principale produttore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia, da oltre 20 anni investe in innovazione e ricerca per promuovere un modello di business sostenibile per l’ambiente, le persone e le comunità in cui opera. I risultati raggiunti sono contenuti nel Rapporto di Sostenibilità 2024 ‘Scorre il cambiamento’, pubblicato oggi in accordance ai parametri di rendicontazione internazionale Gri Standards (Global Reporting Initiative) e revisionato dalla società di consulenza Deloitte&Touche. Il Rapporto documenta in maniera trasparente tutte le attività che hanno segnato nuovi risultati in diversi ambiti: circolarità del packaging, riduzione delle emissioni e tutela della risorsa idrica, progetti in materia di welfare, inclusione, formazione e sicurezza sul lavoro per i circa 2.000 dipendenti, con le tante iniziative di inclusione sociale con le comunità locali. L’impegno nel Paese è confermato anche per il 2025, con oltre 90 milioni di euro di investimenti per le 6 fabbriche presenti in 5 regioni italiane, dedicati a sostenibilità, innovazione e ammodernamento. “Coca-Cola Hbc Italia è stata tra le prime aziende a introdurre il Rapporto di Sostenibilità nel 2004. Crediamo che la crescita del nostro business sia legata a una strategia che garantisca la sostenibilità nella sua triplice accezione: ambientale, sociale ed economica. Una strategia che punti a consolidare lo sviluppo industriale e a favorire l’innovazione e la competitività – dichiara Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs Sustainability Director di Coca-Cola Hbc Italia – Coca-Cola è presente in Italia da quasi 100 anni, siamo parte integrante del suo tessuto sociale e uno dei motori di sviluppo per il Paese, anche grazie a oltre mezzo miliardo di euro investito dal 2010 in innovazione sostenibile”. La sostenibilità per Coca-Cola si sviluppa in tre direzioni: ambiente, persone e comunità. AMBIENTE – L’azienda sceglie per le proprie bottiglie, lattine e per il packaging secondario, materiali che ne favoriscano la riciclabilità: dal 2023, tutte le bottiglie in Pet delle bibite sono al 100% in plastica riciclata r-Pet – ad esclusione di tappo ed etichetta – prodotte direttamente nella fabbrica di Gaglianico (BI); nel 2024 è stato implementato, per l’imballo della maggior parte dei prodotti, un film termoretraibile Ldpe di ultima generazione, contenente il 50% di plastica proveniente da scarto post consumo. Ottimizzare il peso degli imballaggi: nel 2024 è stata ridotta del 17% la quantità di alluminio necessaria per le lattine da 0,15. Questa tecnica, chiamata ‘sgrammatura’, è stata applicata anche al packaging secondario, arrivando a risparmiare 49 tonnellate di cartone nelle confezioni da 6 lattine, rispetto al 2023. Gestione responsabile della risorsa idrica: a partire dal 2024 tutto il Gruppo Coca-Cola Hbc ha deciso di aderire allo standard di certificazione volontaria Uni Iso 46001:2021, ottenuta da tutte le fabbriche di produzione e dalla fabbrica di imbottigliamento acque di Fonti del Vulture (PZ). Riduzione delle emissioni: Net Zero by 40 è il programma con il quale il Gruppo Coca-Cola Hbc si è impegnato a raggiungere le zero emissioni nette lungo l’intera catena del valore entro il 2040. In Italia l’azienda ha ridotto del 39% l’intensità di emissioni di CO2 Scope 1 e Scope 2 marked based rispetto al 2010 e implementato una serie di interventi lungo tutta la filiera, per contribuire attivamente al raggiungimento dell’obiettivo di Gruppo. PERSONE – L’azienda si è impegnata a costruire un ambiente di lavoro equo e inclusivo, a partire dalla valorizzazione del talento e delle differenze: più di 55mila ore di formazione erogate nel 2024, con oltre 2mila contenuti, 200 corsi e Academy professionali di vendita e produzione; dopo aver osservato 23mila comportamenti, l’azienda ha identificato e rimosso 117 ostacoli con l’obiettivo di rendere più sicure le attività lavorative; oltre 3.200 ore di formazione sono state erogate nel 2024 su Diversità, Equità e Inclusione, con un incremento del 60% rispetto al 2023. COMUNITÀ – Supporto alle comunità locali: grazie alle donazioni effettuata dall’azienda, Banco Alimentare ha distribuito 400mila kg di alimenti, pari a 800mila pasti equivalenti, supportando le politiche a favore della lotta allo spreco alimentare, alla povertà e all’esclusione sociale; 160mila prodotti donati alle associazioni territoriali. Giovani: attraverso il programma #YouthEmpowered l’azienda ha messo a disposizione dei giovani studenti corsi, workshop e mentorship con i manager di Coca-Cola Hbc Italia, per supportarli nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro; nel 2024 sono stati formati circa 36mila under 30. Inclusione sociale: l’azienda è scesa in campo insieme agli Atleti di Special Olympics Italia durante i XXXV Giochi Nazionali Invernali e ha confermato il proprio sostegno alla comunità Lgbtqia+ attraverso il supporto alle celebrazioni del Pride e alle associazioni del territorio di Milano, Napoli e Torino. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)