Imprese, Fava (Inps): “Entriamo nel consorzio Elis”

(Adnkronos) – “Come Inps abbiamo firmato per entrare nel consorzio Elis. È un momento molto importante, che va incontro all’attualità. Dobbiamo contestualizzare le nostre realtà al fine di guardare al futuro, a prescindere dal fatto che siamo pubblico e privato”. E’ quanto ha annunciato il presidente Inps Gabriele Fava, nel corso del suo intervento al Ceo Meeting, in cui il consorzio Elis ha presentato ‘GenerAzione Talento’, il nuovo progetto che valorizza i lavoratori senior. 

“Il futuro è da costruire insieme, non da attenderlo. Noi di Inps cerchiamo di anticipare e governare fenomeni nuovi come l’Ia, tanto che ci abbiamo investito attraverso 38 progetti di cui 23 attivi senza sostituire neanche una risorsa. Entriamo in Elis perché da qui partono cantieri di successo concreti per il Paese. Noi ci vogliamo essere. L’adesione dev’essere scaricata a terra con progetti e fatti concreti, tanto che stiamo lavorando assieme ad una progettualità”, ha concluso Fava.  

