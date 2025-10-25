17.3 C
Imprese, Frega (Philip Morris Italia): “La creatività guida i processi industriali”

(Adnkronos) – “La trasformazione delle esigenze del consumatore sta richiedendo una revisione fondamentale della qualità del prodotto ed è qui che entra in gioco la creatività. I prodotti devono sempre più rispondere alle esigenze specifiche di popolazioni, fasce di età in giro per il mondo e quindi la creatività sta iniziando a guidare anche i processi industriali”. Lo ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, all’evento ‘Sensorium Worlds’ al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, con cui si conclude la collaborazione con il brand di design Seletti.  

In quest’ottica si muove anche la filosofia di Philip Morris: “Siamo impegnati – spiega Frega – a costruire brand che siano iconici e l’iconicità parte dalle tante collaborazioni fatte in questi anni. Seletti è un creativo estremamente accattivante, ha fatto delle produzioni molto sofisticate che hanno suscitato l’interesse dei consumatori. Quello con il Gruppo Seletti è un percorso che vuole arrivare a un prodotto che risponda ad esigenze specifiche e continui ad aumentare la nostra connessione emotiva e iconica”. 

Frega mette in evidenza come i prodotti senza combustione siano diventando sempre più importanti: “Oggi nel mondo ci sono oltre un miliardo di persone che utilizzano nicotina e soprattutto sigarette. I nuovi prodotti senza combustione hanno già convinto oltre 40 milioni di persone nel mondo a smettere di fumare e utilizzare prodotti che hanno un concetto diverso, che sono innovativi e senza combustione. Siamo all’inizio di un percorso”. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

