sabato 6 Settembre 2025
Imprese, Kerber (Bdi): “Vero motore per crescita e trasformazione europea”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Una Europa dinamica ha bisogno di imprese dinamiche: sono loro il vero motore della crescita e della trasformazione del continente per rimanere competitivo nel panorama globale”. Così Markus Kerber, managing partner 1886 Ventures; former ceo and managing director of the Federation of German Industries – Bdi e advisor scientifico della ricerca “Guidare il futuro: le aziende capofiliera come motore di innovazione e sostenibilità per le filiere industriali italiane ed europee”di Philip Morris Italia e Teha, presentata al 51° Forum di Cernobbio di The European House Ambrosetti, intitolato ‘Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive’ e in svolgimento fino al 7 settembre a Villa d’Este. Secondo Kerber, infatti: “Aziende dotate di solide competenze manageriali, capaci di guardare al futuro con una visione e strategia chiare, sono ciò di cui l’Europa ha bisogno per cavalcare le sfide, anziché subirle – spiega – In questo contesto, l’Unione europea non può creare aziende innovative e visionarie dal nulla, ma può svolgere il ruolo cruciale di catalizzatore, creando le condizioni affinché queste aziende crescano e competano sui mercati globali”.  “In un’Europa dove il 97% delle imprese sono Pmi, responsabili del 41% del valore aggiunto e del 49% dell’occupazione, diventa indispensabile affiancare al tessuto di Piccole e Medie imprese grandi aziende leader di settore in grado di trainare e guidare l’intera filiera a essere più competitiva e innovativa”, conclude.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

