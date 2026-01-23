4.5 C
Imprese, Rovere (Poste): “Talenti essenziali per competitività”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Poste Italiane è la più grande azienda del Paese con 120mila collaboratori. Quindi per noi l’attrazione, la formazione e la fidelizzazione dei nostri talenti e dei nostri collaboratori è una ragione essenziale di competitività”. Così Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane in occasione della presentazione del rapporto “Coltivare l’eccellenza”, presentato oggi a Roma dalla Fondazione Cotec. 

“Lo è ancora di più – ha proseguito Rovere – per un’azienda che ha un continuo bisogno d’innovazione, perché in tutti i settori in cui operiamo – e in cui abbiamo raggiunto posizioni di leadership negli ultimi anni – è fondamentale continuare a innovare. Sono tutti settori, da quello dei servizi bancari e finanziari a quello della logistica, dei trasporti, della corrispondenza, passando per quello assicurativo e dei pagamenti, dove tutto si gioca sulla capacità di continuare a investire in innovazione, però l’investimento in sé senza la capacità di attrarre e formare continuamente questi talenti non sarebbe sufficiente”. 

“Quando parliamo di talenti, parliamo di un bacino che deve guardare a tutte le generazioni e naturalmente ricomprende anche il talento femminile, che valorizziamo molto perché la presenza femminile è estremamente rilevante a tuti i livelli”, ha osservato la Presidente. “Quindi abbiamo bisogno delle nostre donne al lavoro e cerchiamo di permettere loro di lavorare e continuare percorsi di carriera, con un’attenzione specifica anche alla conciliazione della vita professionale e di quella personale”, ha concluso Rovere. 

economia

