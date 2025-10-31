Imprese, Santini (Adaci): “Evoluzione procurement punto chiave crescita professionale buyer”

(Adnkronos) – “L’evoluzione del mondo del procurement è sempre un punto chiave della crescita professionale di un buyer. È importante, infatti, la formazione, che garantisce l’acquisizione di conoscenze e competenze per l’area del procurement”. A dirlo Fabrizio Santini, presidente nazionale di Adaci – Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, alla presentazione della ricerca “Il Procurement dei materiali Indiretti In Italia 2025”, quarta edizione dell’indagine sui processi di acquisto degli Mro promossa da Rs Italia in collaborazione con l’Università Europea di Roma e Adaci.

“Il settore dei materiali indiretti (Mro) è molto importante perché fino a poco tempo fa vi era la convinzione che fossero solo una nicchia o facilmente comprabili attraverso un processo negoziale. È, invece, importante comprendere quanto sia necessaria un’analisi del costo e un’analisi della funzione che quel servizio crea all’azienda, per ottenere l’efficienza migliore e un Total Cost of Ownership (Tco) importante. Questo comporta lo sviluppo della maieutica, quindi del dialogo con gli enti tecnici per avere maggiori informazioni possibili utilizzabili in fase di negoziazione”, conclude.

