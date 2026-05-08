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Imprese, Tacchella (Carrera Jeans): “Nostra storia può essere d’ispirazione per imprenditori”

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(Adnkronos) – “Conosco Frank da qualche anno e mi piace molto il suo modo schietto e diretto di parlare agli imprenditori. Mi ha chiesto di venire a rappresentare la storia di Carrera perché può essere utile agli imprenditori, perché in 60 anni ha vissuto momenti anche complessi e molto diversi tra loro”. Sono le dichiarazioni di Gianluca Tacchella, Ceo di Carrera Jeans, alla prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l’evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano. 

“I consigli che posso dare a un imprenditore sono quattro: essere coerenti con il loro business, essere pazienti, ottimisti e sperare anche un po’ nella fortuna” conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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