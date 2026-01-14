9.7 C
Firenze
mercoledì 14 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Imprese, Valentini: “Settore della marca sta dando molte soddisfazioni”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’industria di marca sta offrendo soddisfazioni perché rappresenta sia la professionalità e la qualità dei produttori che la capacità della distribuzione, uno dei settori più all’avanguardia e complessi”. E’ quanto affermato da Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, alla giornata di apertura della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm – Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.  

Quello della distribuzione è per Valentini un comparto che “nonostante abbia grandi sfide da affrontare dal punto di vista della gestione, è in grado di tenere in piedi una rete diffusa su tutto il territorio – e che ora comincia a guardare verso l’estero – e garantisce prezzi adeguati in un momento in cui il costo rappresenta uno dei temi sostanziali. Da qui il successo continuativo di questa manifestazione”. 

“Il made in Italy è innovazione nella tradizione, è fare le cose con cuore, passione e responsabilità. Questo è un evento di Made in Italy – aggiunge il viceministro – ‘Marca’ è un’affermazione e qui la troviamo espressa: basta guardarsi intorno, qui, per capirlo. Il Made in Italy è una mission, significa sapersi rinnovare e mettere l’asticella più avanti per potersi affermare”.  

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
9.7 ° C
11.4 °
8.4 °
74 %
0.7kmh
100 %
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (983)ultimora (890)Eurofocus (41)demografica (29)sport (23)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati