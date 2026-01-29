9.2 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Imprese, Visconti (CamCom Sassari): “Con ‘Camera del Futuro’ sito per smaltire burocrazia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Un sito moderno, con dietro l’assistenza dei nostri funzionari e dirigenti, può essere un valore aggiunto per ottimizzare il lavoro delle imprese”. Stefano Visconti presidente della Camera di Commercio di Sassari, commenta così il lancio del progetto ‘Camera del Futuro’, il portale web che offre nuovi servizi alle imprese del Nord Sardegna, presentato oggi. 

“Le linee essenziali – aggiunge – sono un rinnovamento pressoché integrale del sito camerale, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, affinché le imprese che hanno necessità di sviluppare un percorso burocratico, a corredo di un percorso amministrativo, lo possano fare agevolmente”, aggiunge. 

Uno strumento importante perché, come rileva Visconti: “Noi abbiamo l’obbligo, come ente camerale, di accorciare e facilitare i percorsi attraverso una diminuzione delle tempistiche necessarie per assolvere una determinata pratica”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.2 ° C
9.8 °
7.8 °
71 %
1.5kmh
75 %
Gio
8 °
Ven
9 °
Sab
11 °
Dom
10 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1552)ultimora (1374)sport (72)Eurofocus (62)demografica (44)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati