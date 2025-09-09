21.2 C
In 44 sbarcano a Lampedusa, sulla barca due corpi e tre intossicati

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – C’erano anche due cadaveri sulla imbarcazione arrivata la notte scorsa sul molo di Lampedusa con a bordo 44 persone di nazionalità egiziana, eritrea, etiope, gambiana e algerina. La barca è stata soccorsa dalla motovedetta V1302 della Guardia di finanza. Tra i migranti c’erano anche tre intossicati da idrocarburi che sono stati immediatamente trasferiti al poliambulatorio dell’isola. I due cadaveri sono stati portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana per l’ispezione cadaverica. Sembra che i due giovani siano morti a causa di una intossicazione da idrocarburi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

