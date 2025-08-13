37.7 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

In campo fa caldo, lui vince il set e va a farsi una doccia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Una partita di tennis decisa da… una doccia. È successo a Creta oggi, mercoledì 13 agosto, durante gli ottavi di finale del Challenger di Chersonissos, città a nord dell’isola greca. In campo c’erano il tennista tedesco Mats Rosenkranz, 26 anni e numero 358 del mondo, e l’azzurro Pietro Orlando Fellin, 24enne che occupa al momento il 561esimo posto del ranking Atp. Il match è stato condizionato fin dall’inizio da un caldo torrido, lo stesso che sta provando Jannik Sinner e tutti gli altri giocatori del circuito impegnati nel Masters 1000 di Cincinnati, con una temperatura che supera i 30 gradi. Ecco perché, probabilmente, dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 7-5, Rosenkranz ha deciso di tornare negli spogliatoi per un inedito ‘shower break’, in parole povere, ha deciso di farsi una rapida doccia. Il problema, per il tedesco, è che il regolamento non consente una pausa di questo tipo, e perciò il giocatore è stato squalificato dal torneo e Fellin è riuscito ad accedere ai quarti di finale. Rosenkranz ha provato a giustificarsi con il giudice di sedia, che ha convocato un supervisore stabilendo che si trattava di ua violazione del regolamento, dicendo che non era a conoscenza di questa regola, ma a poco sono servite le sue lamentele.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.7 ° C
39.1 °
36.2 °
28 %
4.6kmh
0 %
Mer
36 °
Gio
39 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (19)carabinieri (15)incidente (13)vigili del fuoco (11)Pisa Sporting Club (11)calciomercato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati