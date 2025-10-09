13.3 C
giovedì 9 Ottobre 2025
In Cina primo trapianto al mondo di fegato maiale-uomo, ha funzionato per un mese

REDAZIONE
(Adnkronos) – E’ stato eseguito in Cina il primo xenotrapianto al mondo di fegato da maiale a uomo in un ricevente in vita, un paziente di 71 anni affetto da cirrosi correlata a epatite B e da carcinoma epatocellulare, non idoneo alla resezione dell’organo malato o al trapianto di fegato umano. Il fegato ausiliario impiantato ha funzionato per più di 1 mese e l’uomo è sopravvissuto 171 giorni dopo l’operazione, dimostrando che “i fegati suini geneticamente modificati possono supportare funzioni metaboliche e sintetiche chiave negli esseri umani”, spiegano gli autori dell’intervento descritto sul ‘Journal of Hepatology’. Una svolta storica, che tuttavia evidenzia “le complicazioni che attualmente limitano i risultati a lungo termine”.  

 

