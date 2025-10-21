15.9 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

In Usa è bufera sull’avvocato nominato da Trump, spunta chat in cui dice: “Ho vena nazista”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – A pochi giorni dallo scandalo per le chat razziste dei giovani repubblicani, un’altra rivelazione di Politico investe ora un giovane avvocato nominato da Donald Trump alla guida dell’Office of Special Counsel. In una chat con altri repubblicani, Paul Ingrassia ha infatti scritto che la giornata in cui si celebra Martin Luther King dovrebbe essere “buttata nel settimo girone dell’inferno”, affermando poi di avere “una vena nazista”. 

Le rivelazioni arrivano a pochi giorni dall’audizione di conferma al Senato, fissata per giovedì, del 30enne avvocato che nella seconda amministrazione Trump è stato prima liaison della Casa Bianca al dipartimento di Giustizia e poi alla Sicurezza Interna. A maggio è stato nominato a capo dell’ufficio del Special Counsel, ma la nomina è stata poi ritardata, anche da critiche per la sua inesperienza e per i suoi contatti con figure come il leader suprematista bianco Nick Fuentes. Nel dicembre del 2020, quando Trump contestava la vittoriale elettorale di Joe Biden, Ingrassia scrisse sul Twitter del suo podcast: “È il momento che Trump dichiari la legge marziale e si assicuri la rielezione”. 

Ora lo stesso leader della maggioranza repubblicana al Senato, John Thune, spera che la Casa Bianca ritiri la nomina di Ingrassia, nella convinzione che “non passerà” il voto di ratifica. Oltre a Thune, sono tre repubblicani che, alla luce delle rivelazioni di Politico, hanno detto pubblicamente che non voteranno per lui.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.9 ° C
16.5 °
14.9 °
92 %
4.5kmh
75 %
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2093)ultimora (1378)vid (305)tec (106)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati