In vendita la villa del ‘Principe di Bel-Air’, la ‘casa’ di Will Smith vale 30 milioni

È una delle ville più riconoscibili della storia della televisione: la villa protagonista della celebre serie anni Novanta ‘Willy, il principe di Bel-Air’, che lanciò la carriera di Will Smith è ufficialmente in vendita. Il prezzo richiesto è di circa 30 milioni di dollari, pari a poco più di 26 milioni di euro, secondo quanto riportano i media statunitensi.

L’edificio è noto al grande pubblico per essere apparso nella sigla e in numerose inquadrature esterne della sitcom che ottenne un enorme successo il 1990 e il 1996. Tuttavia, c’è un dettaglio che potrebbe sorprendere i fan: la villa non si trova realmente nel quartiere di Bel Air, come suggerito dalla serie, bensì a Brentwood Park, zona residenziale esclusiva nelle immediate vicinanze di Los Angeles.

Costruita nel 1937, la proprietà dispone di sei camere da letto, una piscina e si estende su un terreno di circa 930 metri quadrati. Nell’annuncio immobiliare, citato dal portale specializzato Mansion Global, la villa viene definita “un pezzo di storia della televisione”.

Tra i venditori figura Sasha Rahban, cresciuto nella casa, appartenuta alla sua famiglia per circa cinquant’anni. “Nel 1990 fummo contattati per una nuova serie televisiva”, ha raccontato Rahban. “I produttori scelsero la nostra villa, anche se non si trovava a Bel Air”. Le riprese durarono alcuni giorni e coinvolsero la facciata, la piscina e l’ingresso principale. “Passò anche Will Smith. All’epoca non avevamo idea del successo che avrebbe avuto lo show”, ha aggiunto.

La serie tv ottenne infatti un enorme riscontro internazionale, trasformando la villa in un’icona pop. “La casa divenne famosa in tutto il mondo”, ha spiegato Rahban, ricordando come pullman di turisti e tour delle celebrità si fermassero regolarmente davanti all’abitazione.

Nonostante l’indirizzo “fuori copione”, il contesto resta di assoluto prestigio. Brentwood Park è noto per le sue grandi proprietà e per essere abitato da numerosi personaggi famosi. “Qui ci sono case enormi e lotti molto ampi. Il nostro è uno dei più grandi della zona, un terreno d’angolo in una delle strade migliori”, ha concluso Rahban. (di Paolo Martini)

