Incappucciati tirano bomba carta e imbrattano con svastiche scuola a Roma

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Hanno lanciato una bomba carta nell’ufficio del vicepreside per poi imbrattare i muri della scuola con diverse scritte e svastiche. I fatti, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, con le attività ancora in corso nella palestra, nell’istituto comprensivo ‘Santa Beatrice’ in via delle Vigne 190, in zona Portuense. La collaboratrice scolastica, in quel momento all’interno dello stabile, ha visto fuggire tre persone incappucciate. E’ stata proprio lei a dare l’allarme poco dopo. 

“La donna, sentendo il forte boato, si è affacciata riuscendo a notare tre persone incappucciate sghignazzare e allontanarsi – racconta all’Adnkronos il preside, Donato Testa -. E’ il terzo episodio di vandalismo, dalla notte di Halloween, che subiamo. Siamo sotto attacco. Dalla eradicazione di un citofono, al danneggiamento di alcuni vetri delle scale e di una stanza con un petardo fino a ieri sera, con l’esplosione di un vero e proprio ordigno che ha completamente divelto finestra e serranda dell’ufficio del mio collaboratore. Il tutto corredato da disegni osceni, svastiche e scritte incommentabili sui muri. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi, io dal mio canto – continua il dirigente scolastico – ho provveduto a inviare una circolare e a richiedere al Municipio le telecamere di videosorveglianza, perché è forte la preoccupazione per questa escalation di azioni di ‘guerriglia urbana’ frutto di un fortissimo disagio. La scuola, profondamente ferita, farà la sua parte e continuerà nel suo delicato compito di educare e istruire le generazioni future. Tutti insieme, però, dobbiamo resistere e non abbassare la guardia”. (di Silvia Mancinelli) 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

