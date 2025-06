Incendio all’Università della Tuscia, in fiamme la facoltà di Agraria – Video

(Adnkronos) – Un devastante incendio è divampato oggi all’università della Tuscia di Viterbo: in fiamme il tetto della facoltà di Agraria. A quanto si apprende sono state evacuate la facoltà e tre strutture vicine. Nessuna persona risulta al momento coinvolta. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco impegnati con quattro squadre e sono arrivati rinforzi da Roma e Terni. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Il Comune di Viterbo, in un post su Facebook, invita “la popolazione a non avvicinarsi al luogo delle operazioni”. Sul posto la polizia locale per bloccare le strade di accesso. Il Comune fa sapere che “si raccomanda alla popolazione di tenere chiuse tutte le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro”. Tecnici di Arpa Lazio, coinvolta per il monitoraggio della qualità dell’aria, si stanno recando sul posto per installare un campionatore, fa sapere Arpa in un post Fb informando che “daremo i risultati delle analisi appena possibile”. “Stiamo seguendo con apprensione l’evolversi del grande incendio che sta interessando la facoltà di agraria dell’università della Tuscia a Viterbo. Ho sentito telefonicamente il magnifico rettore Stefano Ubertini, al quale ho rivolto solidarietà e vicinanza da estendere a tutti i docenti e gli studenti dell’ateneo viterbese”, ha dichiarato l’assessore all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti. “Fortunatamente sembra che tutte le persone siano state evacuate in tempo e che sia stata scongiurata quella che poteva essere una tragedia – ha continuato – Al rettore e a tutta la comunità accademica ho assicurato il pieno sostegno della Regione Lazio in questo momento difficile: l’Università della Tuscia è un fiore all’occhiello del sistema universitario del Lazio e non faremo mancare l’appoggio per una ripartenza delle attività che sia più rapida possibile. Ringrazio tutti gli uomini e le donne dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine che hanno prontamente messo in sicurezza l’area”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)