Incendio Crans-Montana, dispersi anche degli italiani: ecco chi sono

Ci sono anche alcuni italiani tra le persone che risultano ancora disperse dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Sono 19 secondo il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mentre parla di 6 dispersi l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado, che precisa di non aver ancora ricevuto dalle autorità svizzere la lista ufficiale. 

”Dall’incrocio dei dati che arrivano dall’unità di crisi della Farnesina, dall’ambasciata d’Italia a Berna, dal consolato d’Italia a Ginevra, risulta che ci sono 19 italiani dispersi e una dozzina di italiani ricoverati in diversi ospedali svizzeri”, ha detto Tajani, spiegando che “c’è molta confusione”. “Per il momento sono stati identificati 12 italiani, tre portati al Niguarda a Milano, altri sono nei vari ospedali”. Il titolare della Farnesina ha sottolineato che ”è difficile anche identificare i feriti” citando, ad esempio, il fatto che i feriti ”non hanno documenti” o ”sono in terapia intensiva o incoscienti”. 

 

Tra i dispersi figura Giovanni Tamburi, 16 anni. Il ragazzo, secondo quanto ha riferito la madre Carla Masiello che ha rivolto un appello attraverso i media, era in vacanza con il padre a Crans-Montana e risulta irraggiungibile. Non si hanno notizie nemmeno di Emanuele Galeppini, 17 anni, nato a Genova e da qualche anno residente a Dubai con la famiglia. Ieri sera si trovava all’interno del bar dove si è consumata la tragedia e il padre ha rivolto un appello al Tgcom per avere notizie del figlio. 

Alcuni media italiani hanno segnalato che risultano dispersi anche i 16enni milanesi Riccardo Minghetti e Chiara Costanzo. Tra gli altri ragazzi che non si trovano ci sono altri due minorenni. 

 

