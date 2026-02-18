13.3 C
Firenze
mercoledì 18 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incendio Sannazaro, Giuli in visita al teatro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è in visita al teatro Sannazaro di Napoli, avvolto ieri mattina dalle fiamme. Con lui c’è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ed il Comandante dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Paduano, con cui il ministro si è intrattenuto alcuni minuti, a proposito del lavoro tuttora in corso all’interno dello stabile. Il ministro ha abbracciato la proprietaria e direttrice artistica del Sannazaro, Lara Sansone, in lacrime come il marito, Sasà Venorio. A seguire, Giuli si recherà in Prefettura, dove è previsto un punto stampa. 

Il Sannazaro “tornerà com’era prima. Ve lo prometto”, ha assicurato ieri Giuli che oggi concorderà le mosse per la ricostruzione del teatro.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.3 ° C
14.6 °
11.8 °
59 %
0.5kmh
40 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1429)ultimora (1257)sport (73)Eurofocus (53)demografica (46)vigili del fuoco (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati