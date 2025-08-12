33.8 C
Incendio sul Vesuvio, prefetto di Napoli: “Situazione migliora ma ancora al lavoro”

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – ”La situazione è in miglioramento, si sta lavorando alacremente con lo stesso dispositivo di ieri. Nelle zone in cui il rogo è stato estinto è iniziata l’opera di bonifica e sono state create almeno 5-6 piste tagliafuoco”. Così all’Adnkronos il prefetto di Napoli Michele Di Bari facendo il punto sull’incendio al parco del Vesuvio.  Nel parco del Vesuvio stanno intervenendo da terra, l’Esercito Italiano–Brigata Garibaldi con mezzi speciali per aprire piste tagliafuoco, creando barriere fondamentali per contenere le fiamme e dal cielo, i Canadair della flotta nazionale e gli elicotteri della Regione Campania che effettuano lanci continui di estinguente per domare i fronti più critici. Lo fa sapere su Facebook la Protezione Civile della Regione Campania a cui è affidato il coordinamento delle operazioni.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

