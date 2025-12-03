5.4 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –  Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati ieri dalle autorità del Belgio nel contesto di un’indagine avviata dalla Procura europea, sono stati rilasciati insieme ala terza persona coinvolta. Lo rende noto la stessa Procura in un comunicato.  

“Dopo essere stati interrogati dalla Polizia giudiziaria federale belga (Fgp West-Vlaanderen), i tre individui – si legge – sono stati formalmente informati delle accuse nei loro confronti. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Sono stati rilasciati, poiché non sono considerati a rischio di fuga”, evidenzia il testo. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
5.4 ° C
9.6 °
3.8 °
75 %
1kmh
40 %
Mer
13 °
Gio
11 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1389)ultimora (1301)demografica (45)sport (43)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati