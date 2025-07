Inchiesta urbanistica Milano, gruppo Pd: “Noi con Sala, rigettiamo narrazione tossica”

(Adnkronos) – “Rigettiamo con forza la narrazione tossica e profondamente sbagliata di questi giorni”. Il gruppo consiliare del Partito democratico esprime il suo sostegno a Beppe Sala, indagato a Milano nell’ambito dell’inchiesta della Procura sulla gestione dell’urbanistica attraverso una nota ufficiale. “Il sindaco ha scoperto di essere indagato dai giornali. Noi siamo certi dell’integrità personale e dell’onestà amministrativa di Sala. Chi cerca di evocare fantasmi da Prima Repubblica per costruire un racconto di corruzione diffusa dimostra malafede, irresponsabilità e scarso amore per la nostra città”. Il comunicato continua così: “Come gruppo abbiamo il massimo rispetto per il lavoro della magistratura, consapevoli però che, per chi è garantista, ciò che conta sono le sentenze, che non si scrivono sui giornali o sui social”. Il testo prosegue concentrando il focus su Milano: “Grazie all’impegno di tutta la coalizione in questi anni, Milano è cresciuta, lo ha fatto anche grazie alla visione e alla determinazione di Beppe Sala, che ha guidato questa trasformazione con capacità e spirito pubblico. Una città che, anche nell’ultimo bilancio in discussione in questi giorni, investe in cultura, mobilità sostenibile, politiche ambientali e coesione sociale”. Sui problemi della città, il gruppo spiega che “la crescita di Milano ha posto sfide complesse comuni alle grandi metropoli globali, lo sappiamo bene: gentrificazione, disagio giovanile, disuguaglianze, percezione di insicurezza. Non abbiamo mai negato i problemi, li abbiamo affrontati con responsabilità e concretezza. Come Partito democratico abbiamo sempre lavorato per contrastare questi fenomeni, mettendo in campo politiche sociali, strumenti di inclusione, sostegno alle fasce più fragili. Lo abbiamo fatto anche quando era necessario far sentire la nostra voce in modo autonomo e costruttivo. Ma sempre dalla stessa parte: quella di chi vuole una città più giusta, non di chi si limita a strumentalizzarla”. Conclude la nota: “Il Partito democratico da tempo ha aperto un dibattito con la città per individuare un rinnovato progetto di città che ci accompagni nei prossimi anni, aperti a discutere sul piano politico dei problemi che alcune scelte hanno portato, senza sconti. Un dibattito politico, appunto, che deve restare dentro questo alveo. Con la consapevolezza però che una forza come il Pd ha la responsabilità e il dovere di continuare a costruire il futuro della città. Con più forza, con più coraggio, e con la stessa determinazione di sempre. Al servizio di Milano”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)