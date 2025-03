Inchiesta Visibilia, sì a rinvio: prossima udienza Santanché il 20 maggio

(Adnkronos) – E’ stata rinviata al 20 maggio, dopo il sì della giudice di Milano Tiziana Gueli ai termini per la difesa, l’udienza del procedimento che vede indagata, tra gli altri, la ministra del Turismo Daniela Santanché con l’accusa di truffa aggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)