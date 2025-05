Incidente a Lucca, arrestato 29enne: ha investito e ucciso ragazza di 17 anni

(Adnkronos) – È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale un 29enne italiano che, nella notte tra sabato e domenica, ha investito e ucciso Valentina Tolomei, la ragazza di 17 anni, residente a Capannori (Lucca), travolta da un’auto mentre era in sella al suo scooter lungo via Romana. L’arresto è scattato all’alba di domenica, dopo che gli esami tossicologici effettuati presso l’ospedale San Luca di Lucca hanno confermato la presenza di alcool e sostanze stupefacenti nel sangue del conducente. L’uomo, residente a Porcari (Lucca), si trova ora agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 29enne era alla guida di una Mercedes Classe A che viaggiava a velocità sostenuta in direzione di Porcari, quando ha centrato in pieno la Vespa 50 guidata da Valentina Tolomei, che si stava immettendo da via Nuova di Paganico in direzione di Lucca. L’urto è stato violentissimo: la ragazza è stata sbalzata per diversi metri ed è finita in un campo a margine della carreggiata. Per lei non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Subito dopo l’impatto, l’auto è uscita di strada ed è finita in un canale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lucca e delle stazioni di Capannori e Nozzano, insieme ai vigili del fuoco, per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la zona. La Procura di Lucca ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale aggravato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)