3.5 C
Firenze
sabato 27 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un Santo Stefano segnato da un doppio lutto quello vissuto a Pistoia, dove due donne hanno perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Fiorentina, in località Sperone. Il dramma si è consumato poco prima delle ore 18. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Pistoia, un’auto che procedeva in direzione della località Bottegone ha investito una coppia di donne che stavano camminando lungo la carreggiata. Si tratta di una suocera e della nuora. 

Secondo una prima ricostruzione, ad essere colpita direttamente dal veicolo sarebbe stata la più anziana, Liliana Podestà, 87 anni, le cui condizioni sono apparse immediatamente gravissime. La nuora, Laura Mecheri, 59 anni, non sarebbe stata investita dall’auto ma, alla vista della suocera ferita, avrebbe accusato un improvviso malore, risultato poi fatale. 

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori con le ambulanze della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano, oltre all’automedica. Per la donna di 59 anni i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. È stato invece avviato un disperato tentativo di salvare l’87enne, trasportata in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove però è deceduta poco dopo l’arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
3.5 ° C
4.3 °
2.8 °
64 %
2.1kmh
0 %
Sab
13 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1078)ultimora (971)sport (42)Eurofocus (40)demografica (26)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati