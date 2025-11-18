8.6 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incidente a Pordenone, bus di studenti finisce in un fosso: 3 feriti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Incidente stradale tra un’auto e uno scuolabus, oggi pomeriggio intorno alle 15, a Sesto al Reghena in provincia di Pordenone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Pordenone e i vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Circonvallazione e viale degli Olmi, poi, lo scuolabus si è ribaltato finendo in un fosso. I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro e sulle cause dello scontro sono in corso accertamenti.  

Da una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto tra una Mercedes classe C, guidata da una donna di 64 anni, e un pulmann adibito a scuolabus, condotto da un 61enne, con a bordo circa 14 studenti adolescenti. I conducenti di entrambi i mezzi sono stati portati in ospedale, feriti ma non in pericolo di vita. Tra i giovani una sola ragazza è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Udine.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.6 ° C
9.6 °
6.9 °
77 %
2.6kmh
0 %
Mar
8 °
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
11 °
Sab
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1667)ultimora (1563)sport (58)demografica (46)attualità (34)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati