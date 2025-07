(Adnkronos) – Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla via Ostiense all’altezza di via del Fosso di Dragoncello a Roma. Secondo le prime informazioni sono coinvolte un’auto e una moto: la polizia locale di Roma Capitale del X gruppo Mare è sul posto con 5 pattuglie per i rilievi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)