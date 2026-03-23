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Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con un veicolo: morti pilota e copilota

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Incidente oggi all’aeroporto LaGuardia di New York. Un aereo Air Canada in fase di atterraggio si è scontrato con un camion di soccorso e antincendio per aeromobili dell’Autorità Portuale sulla pista 4. Il bilancio è di due morti. Lo riferiscono alla Nbc due fonti a conoscenza delle indagini. Le vittime sono il pilota e il copilota, hanno precisato le fonti. Un sergente e un agente del dipartimento di polizia dell’Autorità Portuale hanno riportato fratture agli arti e sono stati ricoverati in ospedale in condizioni stabili. 

Secondo le fonti, l’aereo stava per terminare la fase di atterraggio, procedendo a circa 48 km/h, quando è avvenuta la collisione. La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato che l’aereo coinvolto è un bimotore Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal. La FAA ha comunicato di aver avviato un’indagine sull’accaduto. L’aeroporto è stato chiuso in seguito all’incidente. 

 

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