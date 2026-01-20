6.8 C
Incidente ferroviario Spagna, il dramma di Cristina: a 6 anni unica sopravvissuta della sua famiglia

(Adnkronos) – C’è un dramma nel dramma nell’incidente ferroviario che in Spagna è costato la vita ad almeno 41 persone. E’ quello di Cristina, una bambina di sei anni trovata dai soccorritori mentre vagava da sola sui binari tra le lamiere dopo essere sbalzata fuori a causa del violento impatto tra i treni. Come racconta El Paìs, la bambina è l’unica sopravvissuta della sua famiglia, con la quale viaggiava sul treno Alvia diretto a Huelba coinvolto nello schianto.  

Come ha confermato il municipio di Aljaraque, dove la famiglia Zamorano Alvarez viveva, nell’incidente hanno perso la vita i genitori di Cristina, José e Cristina, suo fratello Pepe e suo cugino. Il sindaco di Punta Umbría José Carlos Hernández, dove i genitori di Cristina gestivano un negozio di abbigliamento per bambini, ha detto che ”erano tutti molto amati”. 

I cinque familiari avevano deciso di recarsi nella capitale spagnola per assistere a una partita del Real Madrid, la squadra per cui tifavano. Dopo la partita contro il Levante, sono tornati alla stazione per prendere il treno di ritorno. La famiglia aveva condiviso sui social la foto dei bambini gioiosi per la vittoria del Real Madrid. La bambina è stata immediatamente trasportata all’ospedale Reina Sofía di Cordova, dove inizialmente si pensava fosse stato ricoverato anche il fratello, ma la notizia è stata poi smentita. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

