sabato 6 Settembre 2025
Incidente funicolare Lisbona causato da disconnessione cavo tra le due cabine

(Adnkronos) – Le autorità portoghesi hanno pubblicato i primi elementi emersi dall’indagine sulle cause dell’incidente avvenuto a Lisbona, con il crollo della funicolare ‘Gloria’ che ha causato almeno 16 morti e una ventina di feriti. L’incidente della funicolare è avvenuto a seguito della “disconnessione del cavo tra le due cabine”, secondo quanto rivelato dai primi elementi dell’indagine. L’ispezione visiva effettuata la mattina dell’incidente “non ha rilevato alcuna anomalia” sul cavo che collegava le cabine, hanno aggiunto gli investigatori. I primi elementi dell’indagine sono stati divulgati in una nota pubblicata questa sera dall’Ufficio di inchiesta sugli incidenti aerei e ferroviari (GPIAAF), nella quale si precisa peraltro che l’ispezione visiva condotta la mattina del giorno del disastro – e che non aveva rilevato alcuna anomalia – era programmata.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

