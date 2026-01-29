6.2 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incidente in A1, mezzo pesante va a fuoco in galleria a Calenzano: tratto riaperto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, sull’A1 Milano-Napoli dove al km 266 in direzione Nord, all’interno della galleria Le Croci, nel comune di Calenzano (Firenze) un mezzo pesante ha preso fuoco. L’incendio è stato spento grazie all’intervento dei vigili del fuoco. 

Poco dopo le ore 19, è stato riaperto il tratto, precedentemente chiuso, è stato riaperto. Nel tratto compreso tra Firenze Impruneta ed il bivio con A1 Direttissima, si registrano 10 km di coda in diminuzione in direzione di Bologna.  

Sul luogo dell’evento hanno operato le squadre e i mezzi di Aspi per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico.  

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
6.2 ° C
7.5 °
5.4 °
92 %
1kmh
20 %
Gio
7 °
Ven
9 °
Sab
11 °
Dom
10 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1561)ultimora (1381)sport (73)Eurofocus (63)demografica (44)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati