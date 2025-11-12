17.4 C
Incidente nel sud del Perù, bus finisce in un burrone: almeno 37 morti

(Adnkronos) – E’ di almeno 37 morti il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel sud del Perù. Lo riferiscono i media locali. Secondo la ricostruzione delle autorità, un autobus partito da Chala e diretto ad Arequipa è finito in un burrone nei pressi della località di Ocoña dopo lo scontro con un altro mezzo. All’emittente Rpp le autorità di Arequipa hanno confermato che il bilancio dell’incidente avvenuto dopo la mezzanotte all’altezza del chilometro 780 della Panamaericana Sur parla di 37 morti e 13 feriti.  

 

