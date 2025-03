Incidente nella laguna di Venezia, vittima è Anna Rita Panebianco manager del Caffè Florian

(Adnkronos) – Era una manager del Caffè Florian di Piazza San Marco la donna morta ieri pomeriggio nell’incidente nella laguna di Venezia, a seguito dello schianto contro una briccola della barca a bordo della quale si trovava. “La notizia è arrivata come una pugnalata al cuore. Ieri, 8 marzo, in maniera crudele e inaspettata – si legge in un post del Florian sui social – ci ha lasciato Anna Rita Panebianco, una collega e un’amica. Con il cuore infranto e ancora increduli, tutti noi la ricordiamo con sincero affetto e profonda stima, personale e professionale. Già ci mancano il sorriso, l’intelligenza, la gentilezza e il suo amore per il Florian, che condivideva con passione con noi e con i clienti. Per sempre grazie per quanto ci hai dato, Anna”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)