18.1 C
Firenze
domenica 26 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incidente Roma, il papà di Beatrice morta a 20 anni: “Non ha risposto in chat e ho capito”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Io sono andato a cena al ristorante vicino casa con mia moglie Teresa. Verso le 21 ho scritto a Beatrice, ma non mi ha risposto. Lei generalmente era sempre connessa, così ho iniziato a preoccuparmi”. Così, in un’intervista a ‘la Repubblica’, Andrea Bellucci, papà di Beatrice, la ragazza 20enne morta nell’incidente in via Cristoforo Colombo, a Roma, ricostruendo i momenti in cui ha scoperto cosa era accaduto. 

Sapendo che la figlia era un’uscita con un’amica, racconta di aver chiamato la madre di quest’ultima che “aveva il cellulare sincronizzato con il gps” e “ha visto, dalla posizione, che era ferma da ore in piazza dei Navigatori. Così loro sono corsi lì, mentre noi siamo andati in ospedale, ma non c’era più nulla da fare”. “Beatrice era una ragazza splendida, sana. Non beveva, non fumava, amava divertirsi, ma sempre con la testa sulle spalle – continua il papà della ragazza -. Praticava sport e studiava Giurisprudenza a Roma Tre: voleva fare l’avvocato”. 

In un’intervista al ‘Messaggero’ il papà della ragazza sottolinea: “Provo dolore, solo questo. Mia moglie è fuori di sé. Chiede giustizia. Per lei questa tragedia non ha senso, come non ha senso per me”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.1 ° C
18.6 °
16.8 °
71 %
3.6kmh
75 %
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
19 °
Mer
17 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2020)ultimora (1430)vid (287)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati