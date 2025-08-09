37.7 C
Incidente su A1, oggi i funerali. Meloni: “Mi stringo a famiglie delle vittime”

Ultima ora
(Adnkronos) – L’ultimo saluto oggi, sabato 9 agosto, ad Arezzo, ai due volontari delle Misericordie, morti il 4 agosto scorso nell’incidente sull’A1. ”Desidero rinnovare il cordoglio del governo per la tragica scomparsa di Gianni Trappolini e Giulia Santoni, rimasti uccisi nel terribile incidente di lunedì scorso sull’Autostrada del Sole” scrive la premier sui social. “L’ambulanza su cui viaggiavano e con la quale stavano trasportando in ospedale Franco Lovari per un controllo, è stata travolta da un tir e l’esito è stato il più tragico”.  ”Nel giorno dei funerali, voglio stringermi alle famiglie di tutte e tre le vittime e ribadire il ringraziamento del governo per tutti i volontari che, ogni giorno, scelgono di donarsi al prossimo. Il volontariato è il volto dell’Italia migliore e noi siamo orgogliosi di quella straordinaria rete di solidarietà che quotidianamente garantisce il suo contributo per un’Italia più giusta”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

