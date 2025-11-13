18.4 C
Incidente sulla Colombo, l’amica di Beatrice Bellucci è fuori dalla terapia intensiva: prognosi sciolta

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Silvia Piancazzo sta meglio e oggi è uscita dalla Terapia Intensiva. Sciolta la prognosi della ragazza che era in auto insieme a Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell’incidente sulla Cristoforo Colombo, a Roma, lo scorso 24 ottobre.  

Lo comunica in una nota l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini: “La paziente Silvia Piancazzo dopo un’ulteriore fase di miglioramento clinico e a percorso chirurgico-ortopedico ormai completato è uscita oggi dalla Terapia Intensiva ed è stata trasferita nel Reparto di Chirurgia Generale diretto dal professor Pierluigi Marini per il proseguo delle cure. La prognosi inizialmente riservata è stata finalmente sciolta dall’equipe della Terapia Intensiva ‘Shock e Trauma’ diretta dal dottor Emiliano Cingolani. Nel complesso il decorso può essere considerato assolutamente soddisfacente soprattutto in relazione alla gravità delle lesioni traumatiche con le quali la paziente era giunta presso il San Camillo Forlanini, successivamente al gravissimo incidente”. 

Silvia Piancazzo si trovava alla guida di una Mini la sera di venerdì 24 ottobre, mentre lato passeggero c’era la sua amica Beatrice Bellucci. L’auto è stata colpita da una Bmw che è arrivata a forte velocità su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

