Incidente sulla statale ‘Adriatica’ a Ferrara, tre morti

(Adnkronos) – Tre persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli avvenuto sulla statale 16 ‘Adriatica’ a Ferrara. Lo riferisce Anas precisando che la strada attualmente è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto al km 91,55 e il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità locale, per consentire le operazioni di rilievo e soccorsi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine e il personale del 118, per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

