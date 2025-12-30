4.9 C
Firenze
martedì 30 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incidente sull’A26 Genova-Gravellona Toce, riaperta autostrada

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Alle 4:15 circa di oggi martedì 30 dicembre, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato riaperto il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 8 che ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e due autovetture.  

Nello scontro ha perso la vita il conducente dell’autobus. Al momento, nel tratto interessato non si registrano problemi nella viabilità.  

È stata inoltre riaperta la stazione di Masone in entrata verso Genova. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
4.9 ° C
5.5 °
4 °
36 %
1.2kmh
3 %
Mar
8 °
Mer
9 °
Gio
6 °
Ven
12 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1017)ultimora (919)Eurofocus (38)sport (35)demografica (26)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati