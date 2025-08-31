28.9 C
domenica 31 Agosto 2025
Incidente sull’A3, due morti e due feriti gravi: sono tutti ragazzi

REDAZIONE
(Adnkronos) – Due morti, due feriti gravi e alcuni contusi in un incidente avvenuto questa mattina sull’A3, all’altezza dell’uscita di Portici in direzione Salerno. Le vittime sono un 22enne e un 27enne, mentre i feriti, che viaggiavano a bordo della stessa auto, sono un 22enne e un 24enne, tutti di Torre Annunziata. Ancora da chiarire le cause dell’impatto che avrebbe coinvolto tre autovetture. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanze del 118.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

