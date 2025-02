Incidenti, da inizio 2025 morti 71 pedoni

(Adnkronos) – Sono 71 i pedoni morti da inizio 2025. Si tratta di 49 uomini e 22 donne, di cui ben 37 avevano più di 65 anni, oltre la metà del totale. Sono i dati del monitoraggio settimanale dell’Osservatorio Pedoni Asaps – Sapidata che evidenziano come siano stati 43 i decessi nel mese di gennaio, quando nello stesso mese del 2024 furono 31. Ventotto i decessi finora a febbraio. La Lombardia arriva a quota 15 decessi. Poi il Lazio con 10, di cui ben 5 a Roma, Emilia Romagna e Veneto con 6. Seguono Toscana, Piemonte e Campania con cinque pedoni morti da inizio anno. Va ricordato che nel 2023 sono morti 485 pedoni, come comunicato da Istat, mentre la stima preliminare Asaps del 2024 ha contato 475 decessi sulle strade italiane. Gli investimenti mortali avvenuti sulle strisce pedonali sono stati complessivamente 38 dal 1° gennaio. In questa settimana, cinque morti, tra cui una bambina di 10 anni, uccisa a Creazzo nel vicentino da un conducente ubriaco che l’ha investita sul marciapiede. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)