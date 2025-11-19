11.6 C
Incontro Meloni-Mattarella, colloquio al Quirinale

(Adnkronos) – Secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro era stato proposto dal Presidente Meloni questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. 

Dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, la premier è quindi rientrata a Palazzo Chigi, dove alle 16.45 riceverà il primo ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenković. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

